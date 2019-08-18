MasterChef Türkiye jüri üyeleri kimler? İlk bölüm ne zaman yayınlanacak?

MasterChef 2. sezonu ile bu akşam TV8 ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. İlk sezonu izleyici tarafından büyük beğeni alan MasterChef 2. sezon ilk bölüm tanıtımlarının yayınlanmasının ardından yarışmanın takipçileri yeni jüri üyelerini araştırmaya başladı. Peki MasterChef 2. sezon jüri üyeleri kimlerden oluşuyor?

TV8 ekranında izleyici ile buluşacak olan MasterChef bu akşam 2. sezon ilk bölüm ile ekrana gelmeye hazırlanıyor. Yarışmanın yeni sezonunda jüri koltuğunda Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve İtalyan şef Danilo Zanna yer alıyor. Dünyaca ünlü şeflerin karşısında maharetlerini sergileyecek olan yarışmacılar şeflerin zaman zaman sert tepkileri ile de yüzleşmek zorunda kalacak.