MasterChef Türkiye kim elendi 24 Eylül? MasterChef'te bu hafta elenen...

TV8'in heyecanla takip edilen yarışması MasterChef Türkiye hız kesmeden devam ediyor. Birbirinden iddialı yarışmacıların birinci olmak için yarıştığı MasterChef Türkiye'de dün akşam bir kişi daha hayallerine veda etti.

24 EYLÜL MASTERCHEF TÜRKİYE'DE KİM ELENDİ?

İlk takım oyununda eleme potasına çıkan isimler mavi takımdan Faruk Batuhan ve Güzide idi. Dün akşam oynanan takım oyununda mavi takımın yine kaybetmesi ile eleme potasına mavi takımdan isimler çıktı. Batuhan ve Müge diğer adaylar oldu.

MasterChef Türkiye'de hayallerine veda eden isim Müge oldu.

MÜGE GÜNEY KİMDİR?

Müge Güney, 32 yaşındadır. İstanbul Bakırkoy doğumlu olan yarışmacı, Uluslararası Lojistik bölümü mezunudur. Kendi mesleğini bırakıp hizmet sektörüne yönelmiştir.

Çeşitli otellerde çalıştıktan sonra THY Doco'da uçan şef olarak uçtu ve Mutfak Sanatları Akademisi'ni bitirdi. Karaköy'de arkadaşlarının açmış olduğu hamburgerciye menü danışmanlığı yaptı ve Galata'da çalıştı. En büyük hobisi seyahat ve dans etmek.

Dünyanın birçok ülkesinde bulundu, değişik tatlara her zaman açık ama Peru mutfağına olan aşkıyla kendini anlatıyor.

MASTERCHEF TÜRKİYE 20. BÖLÜM FRAGMANI