MasterChef Türkiye kim elendi? MasterChef Türkiye yarı finalde kim gitti? Büyük final fragmanı!

MasterChef Türkiye hafta içi yayınlanan bölümleriyle büyük bir kitleye hitap etti. Yemek yemeyi ve yemek yapmayı sevenlerin ekran başına kilitlendiği MasterChef Türkiye birbirinden renkli yarışmacıları ağırladı. MasterChef Türkiye'de dün akşam yarı final ekrana geldi. Son 3'e kalan Cemre, Güzide ve Alican arasında büyük rekabet oluştu. Yatışmaya ilk katıldıkları zaman yaptıkları yemeği yarı finalde jüriye sunan yarışmacılar, Bugüne kadar yarışmanın büyük faydasını gördüğünü fark etti. MasterChef Türkiye'nin yarı finalinde toplam 3 oyun oynandı. Peki hangi isimler başarılı oldu? MAsterChef Türkiye'de kim elendi? MasterChef Türkiye kim gitti?

MASTERCHEF TÜRKİYE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye yarın finalinde Somer Şef, Mehmet Şef ve Danilo Şef yarışmacıların yaptığı yemekleri puanlandırdı.

MasterChef Türkiye yarışmacılarının ilk yaptıkları yemeğe jüri tarafından Güzide 11, Alican 20 ve Cemre 24 puan aldı.

MasterChef Türkiye yarı finalinde ikinci yapılan yemeklerden ise Güzide 33, Alican 40 ve Cemre 47 puan aldı.

MasterChef Türkiye yarı final bölümünde son yapılan yemeklerden Güzide 54, Alican 66 ve Cemre 69 puan aldı.

MASTERCHEF TÜRKİYE KİM GİTTİ?

MasterChef Türkiye 2019'un yarı finalinde en az puanı alan kişi Güzide oldu. MasterChef Türkiye'den 28 Aralık 2019 Cumartesi akşamı yarışmadan elenen isim Güzide...

MASTERCHEF TÜRKİYE FİNALİNDE İKİ İSİM

MasterChef Türkiye finali bu akşam yayınlanacak. MasterChef Türkiye yarışmacıları arasında iki isim finale kalmayı başardı. MasterChef Türkiye finaline Cemre ve Alican kaldı. Büyük final bu akşam 20:00'de yayınlanacak.

MasterChef Türkiye finalinde uluslararası mutfak ve imza yemekleri yapılacak.

FİNAL FRAGMANI