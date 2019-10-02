MasterChef Türkiye kim elendi? MasterChef Türkiye'de elenen isim...

TV8'in ilgiyle takip edilen yarışması MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşandı. İkinci dokunulmazlık için ünlü oyunculara yemek yapan takımlar arasında kaybeden takımdan iki isim daha eleme potasına yazıldı.

İKİNCİ DOKUNULMAZLIK HANGİ TAKIMIN OLDU?

Mavi ve kırmızı takım arasında yapılan yarışmada kazanan taraf kırmızı takım oldu. Mavi takım bireysel dokunulmazlık ve eleme için hazırlandı.

Mavi takımda dokunulmazlığı alan isim Cemre olurken potaya soktuğu isim ise Batuhan oldu. Dördüncü eleme adayı ise oylama ile belirlendi. Yarışmaya en son katılan isim olan Bahri de son eleme adayı oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE KİM ELENDİ?

Kırmızı takımdan Eda ve Alican; Mavi takımdan Batuhan ve Bahri eleme potasındaydı. Batuhan ve Eda eleme potasından ilk çıkan isimler oldu. Alican ve Bahri arasında yapılan seçimde şefler elenen ismi Bahri olarak belirlediler.

BAHRİ PAPİLA KİMDİ?

Bahri Papila 34 yaşında. Kendisine çok güvenen Bahri Papila, "balık" yemeklerinde usta olduğunu ve kendisinin "Balıklara fısıldayan adam" olduğunu iddia ediyor.

MASTERCHEF TÜRKİYE 24. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI