MasterChef Türkiye MasterClass'ı kim kazandı? İşte ödülü...

MasterChef Türkiye'de kırmızı takım geçtiğimiz bölümde MasterClass eğitimi ödülünü kazanmıştı. Danilo Şef'ten pizza eğitimi alan yarışmacılar arasında birinci olan isim belli oldu.

MASTERCLASS'I KİM KAZANDI?

Danilo Şef yarışmacılar arasında en iyi pizza yapan üç kişiyi seçti. Suna, F. Batuhan ve Mustafa en iyi pizza yapanlar arasındaydı. Birinci olan isim ise Mustafa oldu. Bu haftaki MasterClass'ı kazanan Mustafa'ya Danilo Şef'ten ödül geldi. Mustafa fırın kazandı.