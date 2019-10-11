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11.10.2019 - 07:24 |

MasterChef Türkiye MasterClass'ı kim kazandı? İşte ödülü...

MasterChef Türkiye dün akşam son bölümü ile ekrana geldi. Heyecan dolu dakikaların yaşandığı MaterChef Türkiye'de dün akşam MasterClass eğitimi için yarışmacılar Danilo Şef'in yanındaydılar. Kırmızı takımın kazandığı MasterClass'ta birinci kim oldu? İşte MasterClass'ı kazananın ödülü...

MasterChef Türkiye MasterClass'ı kim kazandı? İşte ödülü...

MasterChef Türkiye'de kırmızı takım geçtiğimiz bölümde MasterClass eğitimi ödülünü kazanmıştı. Danilo Şef'ten pizza eğitimi alan yarışmacılar arasında birinci olan isim belli oldu.

MASTERCLASS'I KİM KAZANDI?

Danilo Şef yarışmacılar arasında en iyi pizza yapan üç kişiyi seçti. Suna, F. Batuhan ve Mustafa en iyi pizza yapanlar arasındaydı. Birinci olan isim ise Mustafa oldu. Bu haftaki MasterClass'ı kazanan Mustafa'ya Danilo Şef'ten ödül geldi. Mustafa fırın kazandı.

MasterChef Türkiye MasterClassı kim kazandı İşte ödülü...

Kalabalığı görüp geldi, otomobilini ırmakta buldu!Bartın’da, bir restoranda çalışan garson Sedat Bayrak’ın (36) ırmak kenarına park ettiği otomobil suya düştü. Kalabalığı görerek olay yerine gelen Bayrak, otomobilini ırmakta görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
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