MasterChef Türkiye ne zaman başlıyor? Tarih belli oldu...

Geçen sene biribirinden yetenekli isimleri yarıştıran MasterChef Türkiye'de bu sene yine çok iddialı isimler yer alacak. Heyecan dorukta...

Dünyaca ünlü şefler arasında yer alan Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve İtalyan Şef Danilo Zanna bu yıl yarışmacılara hem bilgilerini aktaracak hem de aralarından bir kişiyi şampiyon yapacak.

MasterChef yeni sezonuyla 18 Ağustos Pazar akşamı TV8’de!