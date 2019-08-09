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09.08.2019 - 08:04

MasterChef Türkiye ne zaman başlıyor? Tarih belli oldu...

MasterChef Türkiye için tarih belli oldu. Geçtiğimiz sezon en çok izlenen yarışmalar arasında yer alan MasterChef Türkiye'nin jürisinde bu sene sürpriz bir isim yer alıyor. İşte MasterChef'in yeni sezonun ilk bölümü ile başlayacağı tarih...

MasterChef Türkiye ne zaman başlıyor? Tarih belli oldu...

Geçen sene biribirinden yetenekli isimleri yarıştıran MasterChef Türkiye'de bu sene yine çok iddialı isimler yer alacak. Heyecan dorukta...

Dünyaca ünlü şefler arasında yer alan Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve İtalyan Şef Danilo Zanna bu yıl yarışmacılara hem bilgilerini aktaracak hem de aralarından bir kişiyi şampiyon yapacak.

MasterChef yeni sezonuyla 18 Ağustos Pazar akşamı TV8’de!

Paraları eksik yatan işçiler intihara kalkıştı!Erzurum’da 750 kişilik yurt inşaatında çalışan bir grup işçi paraları eksik yatınca intihar etmeye kalktı. İntihar etmek isteyen işçilerin arkadaşlarını ise polis güçlükle kontrol altına aldı.
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