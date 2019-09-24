MasterChef Türkiye son bölüm kim kazandı? MasterChef eleme adayları...

TV8'in ilgiyle takip edilen yarışması MasterChef Türkiye'de dün akşam heyecan dolu bir yarış vardı. Mavi ve kırmızı takım en güzel yemeklerini Ampute Milli Takımı için çıkarmaya çalıştı. Kıyasıya mücadelede kazanan bir takım oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE SON BÖLÜMDE HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye 18. bölümde mavi ve kırmızı takım Ampute Milli Takımı için yemek hazırladılar. Verilen oylar sayıldı ve 13 tane kırmızı çıktı. Bu haftanın kazanan takımı kırmızı takım oldu. Mavi takım eleme potasına gitti.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Mavi takımın oyunu kaybetmesinin ardından dokunulmazlık oyunu oynandı ve Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Rıfat oldu. Rıfat ilk eleme adayını takım kaptanı olan Güzide olarak belirledi. İkinci eleme adayı ise oylama ile belli oldu. Faruk Batuhan en çok oyu alarak ikinci eleme adayı oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE 19. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

MasterChef Türkiye yeni bölümde iki eleme adayı daha belli olacak ve bu akşam bir kişi yarışmaya veda edecek. Diğer iki eleme adayı hangi takımdan çıkacak merak konusu. İşte MasterChef Türkiye yeni bölüm fragmanı...