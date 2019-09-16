MasterChef Türkiye son bölüm kim kazandı? Yeni bölümde Alaçatı'da yarışacaklar

TV8'in izlenme rekorları kıran yarışması MasterChef Türkiye son bölümü ile yine heyecan dolu dakikalar yaşattı. Dün akşam 13. bölümü yayınlanan yarışmada ilk olarak kaptanlık yarışı yapıldı. Ardından ise ödül için takım oyunu oynandı. Yeni bölümde neler olacak merak konusu.

MASTERCHEF TÜRKİYE 14. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

MasterChef Türkiye'de bu akşam yarışmacılar Alaçatı'da yarışacaklar. Deniz ürünleri ile ilgili menü çıkaracak olan takımlardan hangisi daha başarılı olacak merak konusu. Bu akşam kaybeden takımdan eleme potasına çıkacak isimler de belli olacak.

MASTERCHEF TÜRKİYE 14. BÖLÜM FRAGMANI

KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te bu gece ilk olarak kaptanlık oyunu oynandı. Mantı yapılan yarışmada en iyi 3 tabağı Cemre, Eda ve Suna yaptı. Haftanın kaptanı ise Cemre olmayı başardı. Mavi takıma kaptan olan Cemre, Kırmızı takımın kaptanı olarak F. Batuhan'ı seçti.

Mavi Takım: Cemre kaptan; Suna, Güzide, Murat, Yasin, Açelya, Mustafa.

Kırmızı Takım: Batuhan kaptan; F. Batuhan, Rıfat, Ekin, Eda, Müge, Orhan.

MASTERCHEF TÜRKİYE SON BÖLÜM KİM KAZANDI?

Mavi ve kırmızı takım son bölümde Vegan menü çıkararak ödüllü takım oyunu için yarıştılar. İki takım da 6'şar yemek çıkardı. Ödülün kazananı mavi takım oldu.