31.10.2019 - 12:57 |
MasterChef Türkiye yarışmacısı Alican Sabunsoy kimdir, kaç yaşında?
MasterChef Türkiye yarışmacıları arasında yer alan Alican Sabunsoy, bu hafta eleme potasında. MasterChef Türkiye yarışmasında mücadele eden Alican Sabunsoy, 5 Ocak 1991 Adana'da doğdu. İşte Alican Sabunsoy hakkında diğer bilinenler...
Alican Sabunsoy, 5 Ocak 1991 Adana doğumlu. İlköğrenimini burada tamamlayan Alican Sabunsoy, sonrasında Mersin Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünü kazanarak eğitimine devam etti. Mutfağa, Mersin Üniversitesi'nde tanıştığı bir şef aracılığıyla giren Sabunsoy, okulunun ikinci senesinde çalışmaya başladığını ve mutfağın büyülü dünyasından etkilenerek içindeki mutfak sevgisiyle eğitimini yarıda bırakıp yoluna aşçı olarak devam ettiğini belirtiyor. Kendine bir şeyler katmak adına sık sık farklı mutfaklarda farklı deneyimler yaşayan Alican Sabunsoy, son olarak Adana'da şefliğini de yaptığı Uzak Doğu restoranından ayrılarak İstanbul'a taşındı. Alican Sabunsoy MasterChef Türkiye'de şampiyon olmak için mücadele ediyor.