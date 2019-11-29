MasterChef Türkiye yarışmacısı Batuhan'ın yaşı kaç? Batuhan Bayır kimdir?

MasterChef Türkiye yarışmacıları, izleyiciler tarafından merak ediliyor. MasterChef Türkiye yarışmacılarının yaşlar, nereli oldukları, asıl meslekleri veya nerede çalıştıkları araştırılıyor. İşte MasterChef Türkiye Batuhan Bayır hakkında merak edilenler...

MASTERCHEF TÜRKİYE BATUHAN KİMDİR?

22 yaşındaki Batuhan Bayır yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Türkiye'de birçok şefle ve birçok restoranda çalışıp deneyim kazandığını söyleyen genç aşçı Batun Bayır, MasterChef'e kendini kanıtlamaya geldiğini ve MasterChef'te şampiyon olacağını belirtti.