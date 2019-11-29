MasterChef Türkiye yarışmacısı Güzide kaç yaşında? Eşi kim, nereli?

Hafta içi hernün ekrana gelen MasterChef türkiye yarışmasındaki mücadele eden isimler, izleyici tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. MasterChef Türkiye'de bu hafta eleme adayları arasında yer alan Güzide Mertcan hakkında merak edilenler haberimizde...

MASTERCHEF TÜRKİYE YARIŞMACISI GÜZİDE KİMDİR?

Güzide Mertcan, 31 yaşında Eğitimini Manisa ve İzmir’de tamamlayan Güzide Mertcan’ın asıl mesleği estetisyenlik ancak ablasıyla birlikte tekstil işleriyle uğraşıyor. Mustafa Mertcan ile evli olan Güzide Mertcan, aynı zamanda 3 çocuk annesi. Tatlı konusunda kendisini geliştiren ve iddialı olan MasterChef yarışmacısı denediği lezzetleri sosyal medyadan paylaşmayı da ihmal etmiyor.

KİMLE EVLİ?

MasterChef Türkiye yarışmacısı Güzide Mertcan, Mustafa Mertcan ile evli ve üç çocuğu var. Peki Mustafa Mertcan kimdir, ne iş yapıyor?

Güzide'nin eşi Mustafa Mertcan kimdir?

1981 yılında Kastamonu’da doğan Mustafa Mertcan, Üniversite döneminden itibaren ilgi duyduğu Simülatör alanında ilk girişimini yine okul yıllarında yaptı. Uzun yıllar üzerinde çalıştığı simülatörün ilk piyasaya sürümünü 2009 yılında gerçekleştirdi. Kurucusu olduğu şirketi Dof Robotik A.Ş. tüm dünyada 40 dan fazla ülkede 300 den fazla Hareketli Sinema satışı yaparak sektörün en büyüklerinin yanına adını yazdırdı. Şirketi 2011 yılından itibaren yurtdışına açılarak kısa sürede Eğlence Endüstrisinin önde gelen firmaları arasına girdi. Yeni teknoloji ve trendleri yakından takip ederek, yenilikler konusunda öncü olmak bakış açısıyla gelişmiş, üst düzey ve teknoloji bakımından yoğun ürünler üreterek yurtiçi ve yurtdışında şirketine birçok başarı ve ödül kazandırdı. Son olarak 2016 yılının Kasım ayında eğlence endüstrisinin en büyük organizasyonu IAAPA’dan “Brass Ring Award” ödülü alarak dünyada sektörü domino eden oyuncular listesine girdi.