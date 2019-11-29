MasterChef Türkiye yarışmacısı Kıvanç kimdir, nerede çalışıyor? Yaşı kaç?

Yemek yapmayı ve yemek yemeyi sevenlerin, yakından takip ettiği MasterChef Türkiye'de yarışmacıların özel yaşamı merak ediliyor. Bu hafta eleme adayları arasında yer alan Kıvaç'ın nerede çalıştığı, yaşı, nereli olduğu merakla araştırılıyor. İşte MasterChef Türkiye yarışmacısı Kıvanç hakkında merak edilenler...

MASTERCHEF TÜRKİYE YARIŞMACISI KIVANÇ KİMDİR?

Kıvanç Ermiş 16 Mayıs 1995 Bodrum doğumludur. İlk ve orta öğrenimini Bodrum'da tamamladı. Ailesinin Bodrum'da işletmesi var. Küçüklüğünden beri mutfağa hep ilgisi olduğunu belirten Kıvanç, insan ilişkilerine de önem veriyor. Basketbol hayatında büyük bir yer kaplıyor. Lise öğrenimi için Antalya'ya gitti ve lise son sınıfta büyük bir sakatlık geçirdi ve sporu bırakma kararı aldı.

Hayatında hep tutku olarak kalmış iş için eğitim almak istediğini fark etmiş ve daha sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi gastronomi bölümüyle mutfak hayatı başlamış oldu. Eğitimi devam ederken çok önemli insanlarla tanışarak, çok güzel fırsatlar yakalamış. Öğrenciliği devam ederken Private cheflik yapmaya başlamış ve daha sonra bir kaç işletmenin talepleriyle danışmanlık yapmaya karar vermiş.