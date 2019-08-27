27.08.2019 - 15:12
MasterChef Türkiye yarışmacısı Nalan Toprak kimdir?
TV8 kanalının büyük beğeniyle izlenilen MasterChef Türkiye yarışmacıları, izleyicilerde merak uyandırıyor. 80 kişi arasından sıyrılıp gelen ve 14 kişi arasına adını yazdıran Nalan Toprak'ın kaç yaşında olduğu, nereli olduğu ve mesleği araştırılıyor. İşte MasterChef Türkiye yarışmacısı Nalan Toprak hakkında merak edilen bilgiler...
MASTERCHEF NALAN TOPRAK KİMDİR?
MasterChef Nalan Toprak 31 yaşında ve yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Futbol hakemliği yapan Nalan Toprak, Instagram paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeyi başarıyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz'de bu sezon yarışan Nalan Toprak yemek yapmayı çok sevdiğini ve annesinin arkadaşlarına yaptığı yemeklerle ünlendiğini dile getiriyor.
İngiliz turistlerin asılsız iddiaları çürütüldü!Güney Ege'de uygun fiyatlarla tatil yapan bazı İngiliz turistlerin, konaklama tesisinde kaldığı sırada ya da ayrıldıktan sonra çeşitli gerekçeler öne sürerek 'reklamasyon' davaları açıp haksız kazanç sağlaması turizmcileri harekete geçirdi. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, reklamasyon önleme departmanları kurulduğunu, asılsız iddialarla otellerin tazminat ödememesi için gerekli çalışmaların başarıyla yapıldığını söyledi.