MasterChef Türkiye yarışmacısı Nalan Toprak kimdir?

MASTERCHEF NALAN TOPRAK KİMDİR?

MasterChef Nalan Toprak 31 yaşında ve yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Futbol hakemliği yapan Nalan Toprak, Instagram paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeyi başarıyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz'de bu sezon yarışan Nalan Toprak yemek yapmayı çok sevdiğini ve annesinin arkadaşlarına yaptığı yemeklerle ünlendiğini dile getiriyor.