MasterChef Türkiye yeni bölüm fragmanı! Jüride kimler var?

MasterChef Türkiye yeni bölümüyle bu akşam izleyicisini ekrana kilitleyecek. Birbirinden başarılı yarışmacılar, farklı lezzettleri jüriye sunacak. Az vakitte yaratıcı olmaları beklenen yarışmacılar büyük emek vermek zorunda.

TV8 ekranlarının herkes tarafından sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı devam ediyor. Usta şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri olarak görev yaptığı MasterChef Türkiye her hafta yeni bölümleriyle TV8 ekranlarında sizlerle...

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