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19.08.2019 - 10:21

MasterChef Türkiye yeni bölüm fragmanı! Jüride kimler var?

TV8 kanalının büyük ilgiyle takip edilen edilen yarışması MasterChef Türkiye, yeni sezona bomba gibi başladı. Birbirinden hırslı yarışmacıların bulunacağı MasterChef Türkiye'nin yeni bölümü bu akşam ekrana gelecek. Peki MasterChef Türkiye yeni sezonunun jürileri kimler?

MasterChef Türkiye yeni bölüm fragmanı! Jüride kimler var?

MasterChef Türkiye yeni bölümüyle bu akşam izleyicisini ekrana kilitleyecek. Birbirinden başarılı yarışmacılar, farklı lezzettleri jüriye sunacak. Az vakitte yaratıcı olmaları beklenen yarışmacılar büyük emek vermek zorunda.

TV8 ekranlarının herkes tarafından sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı devam ediyor. Usta şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri olarak görev yaptığı MasterChef Türkiye her hafta yeni bölümleriyle TV8 ekranlarında sizlerle...

YENİ FRAGMAN

Cinnet geçirdi! Baltayla ailesini katletti...Rusya’da 16 yaşındaki çocuk, annesini, büyükannesini, büyükbabasını ve iki kardeşini balta ile öldürdükten sonra intihar etti. Yetkililer, çocuğun telefonunda annesiyle problemleri olduğuna dair notlar buldu.
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