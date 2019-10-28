MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemMasterChef Türkiye yeni bölüm fragmanı | Jüriden büyük ceza...
28.10.2019 - 15:08 |

MasterChef Türkiye yeni bölüm fragmanı | Jüriden büyük ceza...

MasterChef Türkiye yeni bölüm fragmanı yayınlandı. TV8'de ekrana gelen MasterChef Türkiye yarışmasında gerginlik artıyor. MasterChef Türkiye yeni bölümünde jüriden, yarışmacılara büyük ceza geliyor. İşte MasterChef Türkiye yarışmasının yeni bölüm fragmanı...

MasterChef Türkiye yeni bölüm fragmanı | Jüriden büyük ceza...

Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe günleri yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasında heyecan günden güne artıyor. Birbirinden hırslı yarışmacıların yer aldığı MasterChef Türkiye yeni bölümünde gerginlik artacak. Yarışmacıların kendi aralarında yaşadığı gerginlik ve verilen performans sonrası jüriden yarışmacılara büyük ceza gelecek. Ve iki isim eleme potasına gidecek.

MASTERCHEF TÜRKİYE YENİ BÖLÜM FRAGMANI

'Yere tükürme' diyene ölümüne dayak! Araya giren kadına da yumrukİstanbul Esenyurt'ta yola tükürenlere tepki gösteren kişi, feci şekilde dövüldü. Saldırganlardan biri araya girmek isteyen kadına da yumruk atarken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
daha fazla video için
GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Korkutan yangın! 2 helikopter sevk edildi

Korkutan yangın! 2 helikopter sevk edildi

Generalin derdest edilmesi talimatını firari albay vermiş

Generalin derdest edilmesi talimatını firari albay vermiş

2020 Ramazan ayı hangi tarihlere denk geliyor? 2020 Ramazan ayı başlangıcı

2020 Ramazan ayı hangi tarihlere denk geliyor? 2020 Ramazan ayı başlangıcı

PKK’ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

PKK’ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Sıradaki Haber