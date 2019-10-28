MasterChef Türkiye yeni bölüm fragmanı | Jüriden büyük ceza...

Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe günleri yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasında heyecan günden güne artıyor. Birbirinden hırslı yarışmacıların yer aldığı MasterChef Türkiye yeni bölümünde gerginlik artacak. Yarışmacıların kendi aralarında yaşadığı gerginlik ve verilen performans sonrası jüriden yarışmacılara büyük ceza gelecek. Ve iki isim eleme potasına gidecek.

MASTERCHEF TÜRKİYE YENİ BÖLÜM FRAGMANI