MasterChef Türkiye yeni bölüm fragmanı! Tüm yarışmacılar yarışacak! Jüri değişiyor

MasterChef Tğrkiye 2019 sezonu veda bölümü bu akşam 20:00'de yayınlanacak. Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in konuk olacağı MasterChef Türkiye yarışmasında elenen tüm yarışmacılar tekrar yarışacak. MasterChef Türkiye yarışmasında bu akşam kazanan isim, Mehmet Şef, Somer Şef veya Danilo şefi takımına kaptan seçebilecek. Jüri ise Ahmet Kural ve Murat Cemcir olacak. Keyifli anların yaşanacağı MasterChef Türkiye yeni bölüm fragmanı haberimizde yer alıyor. Aynı zamanda MasterChef Türkiye 2019 şampiyonunun kim olduğunu da haberimizin içeriğinden öğrenebilirsiniz.

MASTERCHEF TÜRKİYE KİM KAZANDI?

MASTERCHEF TÜKRİYE 2019 ŞAMPİYONU KİM OLDU?

MasterChef Türkiye finali dün akşam ekrana geldi. Canlı yayın ile izleyiciye sunulan MasterChef Türkiye yarışmasının finalide Alican ve Cemre yarıştı. Üç etraptan oluşan MasterChef Türkiye final oyuncuları ilk olarak uluslararası mutfak yemekleri ile başladı. Ardından Türk mutfağından yemek yapan Alican ve Cemre son etapta, kendi imzalarını taşıyan yemek ile jüri karşısına çıktı. Jüri tarafından verilen puanlar sonucunda MasterChef Türkiye 2019 şampiyonu Cemre oldu.

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