MasterChef Türkiye yeni bölümde büyük gerginlik! 45. bölüm fragmanı...

TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye 45. bölüm fragmanını izleyici ile buluşturdu. Yarışmacılar arasında gerginlik artıyor. Son elemede Eda yarışmaya veda etmişti.

MASTERCHEF TÜRKİYE 45. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mustafa ve Kıvanç arasında gergin dakikalar... Eda, Murat ve Kıvanç'ı yarışmadan eleyeceğini söyleyen Mustafa bu hafta Kıvanç'ın eleneceği konusunda iddialı. Kıvanç ise Mustafa ve Suna'yı hedefe alıyor. Kaptanlık yarışında kıyasıya bir mücadele yaşanacak.

Kaptanlık yarışında bu hafta yarışmacılar simit yapacaklar. En güzel simidi yapan yarışmacı mavi takım kaptanı olacak. Kim birinci olacak merak konusu.

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