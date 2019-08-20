MasterChef Türkiye yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak?

Yemekle yakından ilgilenenlerin çok sevdiği MasterChef Türkiye yarışması, izleyicisine eğlence dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. Yeni sezonla birlikte büyük merak uyandıran MasterChef Türkiye bu sezonda çok beğeni toplayacak. MasterChef Türkiye'de dünyaca ünlü üç şef Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanni jüri koltuğunda bulunuyor.

MASTERCHEF TÜRKİYE YENİ BÖLÜMLERİ NE ZAMAN?

MasterChef Türkiye yeni bölümleri Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri izleyebilirsiniz.