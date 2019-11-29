MasterChef Türkiye yeni fragmanı! Eleme adayları kimler?

Hafta içi her gün yayınlanan MasterChef Türkiye yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de ekrana gelecek. MasterChef Türkiye'de bu akşam bir kişi yarışmadan elenecek. 4 yarışmacının eleme potasında olduğu eleme yarışında uskumru dolması yapılacak. Uskumru dolmasını en iyi şekilde yapan yarışmacılar, MasterChef Türkiye'ye devam ederken, Uskumru dolmasını en kötü yapan yarışmacı MAsterChef Türkiye'ye veda edecek. Peki MasterChef Türkiye yarışmasında bu hafta eleme potasında olan 4 isim kimler?

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE ELEME ADAYLARI KİMLER?

MasterChef Türkiye'de haftanın final gününde 4 kişi birbirleriyle mücadele edecek. Toplam 8 kişinin kaldığı MasterChef Türkiye'nin bu haftaki eleme adayları:

-Rıfat

-Kıvanç

-Güzide

-Batuhan

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE KİM ELENECEK?

MasterChef Türkiye'de bu akşam elenen isim yarışma sonuna doğru açıklanacak.

YENİ BÖLÜM FRAGMAN