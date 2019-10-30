MasterChef Türkiye'de bir sürpriz daha! MasterChef eleme adayları...

TV8'in heyecan dolu yarışması MasterChef Türkiye yeni bölümler ile ekrana gelmeye devam ediyor. Bu haftaya hızlı başlayan yarışmada sürprizlerin arkası kesilmiyor.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Dün akşam yapılan haftanın ilk dokunulmazlık oyununda mavi ve kırmızı takım gazilerimize sunumlarını yaptılar. Atatürk'ün en sevdiği yemeklerden oluşan menüde kazanan taraf kırmızı takım oldu ve mavi takımdan iki aday eleme potasına çıktı.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

Alican ve Ekin'in yer aldığı eleme potasına dün akşam mavi takımdan iki isim daha dahil oldu. Bu hafta 6 kişinin yer alacağı eleme potası için yapılan bireysel dokunulmazlıkta kazanan kişi Cemre oldu. Cemre üçüncü isim olarak Rıfat'ı söyledi. Takım içerisinde yapılan oylamada ise en çok oyu alan isim Eda oldu. Alican, Ekin, Rıfat ve Eda'nın yer aldığı eleme potasına bu akşam iki isim daha dahil olacak.

MASTERCHEF TÜRKİYE YENİ BÖLÜMDE SÜRPRİZ OYUN

Bu akşam yapılacak dokunulmazlık oyununda bir ilk yaşanacak. Mavi ve kırmızı takımda dörder kişi yemekleri yapacak. Yemek yapmayan yarışmacılar ise tadım kısmında olacak ve yapılan yemeklere puan verecekler. Kimler kendi takımının yaptığı yemekleri tanıyabilecek merak konusu.

MASTERCHEF TÜRKİYE 39. BÖLÜM FRAGMANI