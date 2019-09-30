MasterChef Türkiye'de düello heyecanı! MasterChef Türkiye 22. bölüm fragmanı

TV8'in heyecanla takip edilen yarışması MasterChef Türkiye bu haftaya yine hızlı başladı. Dün akşamki oyunun sonunda takım kaptanları ve takımlar belli oldu. Bu akşam takımlar arası düello başlıyor. 22. bölümde neler olacak?

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE DÜELLO ZAMANI!

Bu akşam 22. bölümü ile ekrana gelecek olan MasterChef Türkiye'de farklı bir yarış yapılacak. Takımlar birebir düellolara çıkacaklar. Dört galibiyet alan oyunu kazanacak. Kaybeden takımdan eleme adayları çıkacak.

DÜELLO RAKİPLERİ

Güzide (Kırmızı takım) - Suna (Mavi takım)

Alican (Kırmızı takım) - Cemre (Mavi takım)

Rıfat (Kırmızı takım) - Yasin (Mavi takım)

Ekin (Kırmızı takım) - Murat (Mavi takım)

Açelya (Kırmızı takım) - Fahri (Mavi takım)

Eda (Kırmızı takım) - Mustafa (Mavi takım)

F.Baturan (Kırmızı takım) - Batuhan (Mavi takım)

MASTERCHEF TÜRKİYE 22. BÖLÜM FRAGMANI

MASTERCHEF TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Mavi Takım kaptanı Murat: Suna, Cemre, Batuhan, Yasin, Mustafa, Bahri

Kırmızı Takım kaptanı F.Batuhan: Ekin, Güzide, Açelya, Rıfat, Alican, Eda