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02.09.2019 - 07:41

Masterchef Türkiye'de eleme heyecanı! Kim veda edecek?

Masterchef Türkiye yeni sezona çok hızlı başladı. Dün akşam yayınlanan yeni bölümde ilk takım kaptanı belli oldu ve takımlar ayrıldı. Bu akşam ise eleme heyecanı yaşanacak. Masterchef Türkiye'ye ilk veda eden kim olacak merak konusu.

Masterchef Türkiye'de eleme heyecanı! Kim veda edecek?

TV8'in geçtiğimiz sezona damga vuran yarışması Masterchef Türkiye bu sene de iddialı yarışmacılar ile izleyici karşısına çıkıyor. Mehmet Şef, Somer Şef ve Danilo Zanna'nın yer aldığı jürisi ile Masterchef Türkiye bu akşam 7. bölümü ile ekrana gelecek.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE ELEME HEYECANI

Masterchef Türkiye yeni bölümde eleme heyecanı yaşanacak. İki kişi eleme potasına çıkacak. Mavi takım mı kırmızı takım mı galip gelecek. Heyecanlı bekleyiş başladı. Masterchef Türkiye yeni bölümü ile 20.00'de TV8'de olacak.

MASTERCHEF TÜRKİYE 7. BÖLÜM FRAGMANI

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE İLK KAPTAN KİM OLDU?

Dün akşam yapılan ilk yarışmada Masterchef Türkiye'nin ilk kaptanı belli oldu. Masterchef Türkiye'de ilk kaptan Suna oldu.

Üsküdar ve Maltepe'de trafik kazaları: 3 yaralıÜsküdar'da virajı alamayan sürücü motosikletiyle refüje çarpıp devrildi. Kazada motosikletteki 2 kişi yaralandı. Aynı dakikalarda Maltepe'de meydana gelen kazada ise otomobil yol ayrımındaki tabela direğine çarptı. Kazada sürücü yaralandı.
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