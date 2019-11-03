03.11.2019 - 15:46 |
MasterChef Türkiye'de en son kim elendi? MasterChef yeni bölüm fragmanı
MasterChef Türkiye yarışmasında en son kim elendi? TV8 kanalının ilgiyle izlenilen yarışması MasterChef Türkiye yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Önceki bölümü izlemeyen izleyiciler, yarışmaya hangi ismin veda ettiğini araştırıyor. İşte MasterChef Türkiye yarışmasında en son elenen kişi...
Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe günleri yayınlanan MasterChef Türkiye yeni bölüm fragmanı izleyenleri meraklandırdı. Birbirinden hırslı yarışmacıların yer aldığı MasterChef Türkiye yeni bölümünde neler olacak? MasterChef Türkiye 41. yeni bölümünde yarışmacılar çiğköfte yapacak. En güzel çiğköfteyi yapan yarışmacı kaptanlığı kazanacak.
MASTERCHEF TÜRKİYE'DE EN SON KİM ELENDİ?
MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden en son isim Murat oldu.
MASTERCHEF TÜRKİYE FRAGMAN
Fındıkta ‘Drakula’ ile mücadeleye devlet desteği üreticiyi sevindirdiTrabzon’un Maçka ilçesinde bazı bahçelerde, fındık ağaçlarının dallarının kurumasına neden olan, 'Drakula' olarak bilinen 'Turunçgil Uzun Antenli Teke Böceği' ile mücadele kapsamında, ürün kaybı yaşayanlara rekolte üzerinden kilo başına 15 TL tazminat ödemesi yapılacak olması, üreticiyi sevindirdi.