MasterChef Türkiye'de en son kim elendi? MasterChef yeni bölüm fragmanı

Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe günleri yayınlanan MasterChef Türkiye yeni bölüm fragmanı izleyenleri meraklandırdı. Birbirinden hırslı yarışmacıların yer aldığı MasterChef Türkiye yeni bölümünde neler olacak? MasterChef Türkiye 41. yeni bölümünde yarışmacılar çiğköfte yapacak. En güzel çiğköfteyi yapan yarışmacı kaptanlığı kazanacak.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE EN SON KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden en son isim Murat oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE FRAGMAN