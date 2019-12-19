MasterChef Türkiye'de ilk finalist belli oldu! MasterChef eleme gecesi ne zaman?

MasterChef Türkiye hız kesmeden devam ediyor. Dün akşam ekrana gelen son bölümde eleme potasına giden son isim belli oldu. Peki MasterChef Türkiye yeni bölümde neler olacak? İşte MasterChef ilk finalist belli oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'de bu haftanın ilk eleme adayı Alican olmuştu. İkinci isim ise Batuhan olarak belirlendi. Dün akşam yapılan oyunda ise son eleme adayı belli oldu. Güzide, Cemre ve Ekin arasındaki yarışta kaybeden Ekin oldu ve üç erkek yarışmacı eleme potasında yarışacaklar.

MASTERCHEF TÜRKİYE FİNALİSTLERİ BELLİ OLDU MU?

Masterchef Türkiye'de ilk finalist bireysel eleme oyunu sonucunda belli oldu. Bireysel oyunda birinci olan isim Cemre oldu. Ekin'in eleme potasına girmesiyle ikinci olan Güzide de finale adını yazdırmış oldu. Güzide ve Cemre ilk iki finalist.

MASTERCHEF TÜRKİYE ELEME GECESİ NE ZAMAN?

Ekin, Batuhan ve Alican'ın yer aldığı eleme potasında eleme gecesi yarışması cuma akşamı yapılacak. 20 Aralık Cuma akşamı MasterChef Türkiye'de bir kişi daha veda edecek.