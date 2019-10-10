MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemMasterChef Türkiye'de kim elendi? İşte son bölümde veda eden isim...
10.10.2019 - 00:28 |

MasterChef Türkiye'de kim elendi? İşte son bölümde veda eden isim...

MasterChef Türkiye son bölümüyle oldukça heyecanlı dakikalar yaşattı. İlgiyle takip edilen yemek yarışmasında bu akşam ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı ve eleme yaşandı. Dün Kırmızı Takımdan Açelya ve F.Batuhan'ın eleme adayı olmasının ardından bu akşam son Mavi Takımdan iki kişi eleme adayı oldu. Peki eleme adayları kimler oldu ve elenen isim kim oldu?

MasterChef Türkiye'de kim elendi? İşte son bölümde veda eden isim...

MasterChef Türkiye heyecanı bu akşam 27. yeni bölümle devam etti. Sevilen yemek yarışmasında dün akşam dokunulmazlığı Mavi Takımın kazanmasının ardından bu akşam kazanan taraf Kırmızı Takım oldu ve bu hafta 4 kişi eleme adayı oldu. Peki MasterChef Türkiye bu hafta kim elendi? İşte yarışmaya veda eden isim...

TAKIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'nin 27. bölümünde büyük bir heyecanın yaşandığı yarışmayı ise kazanan bu kez Kırmızı takım oldu. Böylelikle eleme adayları bu akşam Mavi Takım arasından oldu.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Dünkü bölümde Kırmızı Takımdan Açelya ve F.Batuhan'ın eleme adayı olmasının ardından bu akşam yine dokunulmazlığı kaybeden Mavi Takımdan Murat ve Yasin son iki eleme adayı oldular.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Sevilen yarışmada Açelya, F.Batuhan, Murat ve Yasin'in arasından elenen isim ise Açelya oldu...

Diyarbakır'da HDP'lilerin izinsiz açıklamasına müdahaleDiyarbakır'da terör soruşturması kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı'ya destek için HDP İl Başkanlığı önünde açıklama yapmak isteyen gruba polis müdahale etti. Aralarında HDP İl Başkanı Zeyyat Ceylan'ın da bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Eşinin bıçaklayarak öldürdüğü Işıl, toprağa verildi

Eşinin bıçaklayarak öldürdüğü Işıl, toprağa verildi

Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 10 Ekim Perşembe yayın akışı

Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 10 Ekim Perşembe yayın akışı

İletişim Başkanı Altun'dan 'intikam' mesajı

İletişim Başkanı Altun'dan 'intikam' mesajı

Kayıp başvurusu bulunuyordu... Kötü koku gelince her şey ortaya çıktı

Kayıp başvurusu bulunuyordu... Kötü koku gelince her şey ortaya çıktı

Sıradaki Haber