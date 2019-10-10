MasterChef Türkiye'de kim elendi? İşte son bölümde veda eden isim...

MasterChef Türkiye heyecanı bu akşam 27. yeni bölümle devam etti. Sevilen yemek yarışmasında dün akşam dokunulmazlığı Mavi Takımın kazanmasının ardından bu akşam kazanan taraf Kırmızı Takım oldu ve bu hafta 4 kişi eleme adayı oldu. Peki MasterChef Türkiye bu hafta kim elendi? İşte yarışmaya veda eden isim...



TAKIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?



MasterChef Türkiye'nin 27. bölümünde büyük bir heyecanın yaşandığı yarışmayı ise kazanan bu kez Kırmızı takım oldu. Böylelikle eleme adayları bu akşam Mavi Takım arasından oldu.



ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?



Dünkü bölümde Kırmızı Takımdan Açelya ve F.Batuhan'ın eleme adayı olmasının ardından bu akşam yine dokunulmazlığı kaybeden Mavi Takımdan Murat ve Yasin son iki eleme adayı oldular.



MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?



Sevilen yarışmada Açelya, F.Batuhan, Murat ve Yasin'in arasından elenen isim ise Açelya oldu...