MasterChef Türkiye'de O Ses sürprizi! Acun Ilıcalı MasterChef'te...

TV8'in heyecanla takip edilen yarışması MasterChef Türkiye yeni bölümü ile bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Eleme gecesinin bu akşam yapılacağı MasterChef Türkiye'de büyük sürprizler izleyenleri bekliyor.

O SES TÜRKİYE JÜRİSİ VE ACUN ILICALI MASTERCHEF'TE

MasterChef Türkiye 72. bölümde yarışmacılar sürpriz isimlerle yarışacak. O Ses Türkiye jürisi Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Seda Sayan; Saadet Özsırkıntı ve Acun Ilıcalı konuk oluyor. O Ses Türkiye jürisi ile yarışacak olan MasterChef yarışmacıları tek elle yarışacaklar. Peki, hangi takım galip gelecek?

MASTERCHEF TÜRKİYE ELEME GECESİ

MasterChef Türkiye eleme gecesi bu akşam yapılacak. Üç yarışmacının eleme potasında olduğu MasterChef'te bir kişi yarışmaya veda edecek. Alican, Batuhan ve Ekin'in yarışacağı eleme potasında yarışmaya kim veda edecek merak konusu.

MASTERCHEF TÜRKİYE 72. BÖLÜM FRAGMANI