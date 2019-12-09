MasterChef Türkiye'de son kaptanlık oyunu | MasterChef Türkiye 63. bölüm fragmanı

TV8'in heyecanla takip edilen yarışması MasterChef Türkiye'de yeni bir dönem başlıyor. Bu akşam son kaptanlık oyunu oynanacak. Bundan sonra takım oyunu ve kaptanlık olmayacak. İşte yeni bölümde yaşanacaklar...

MASTERCHEF TÜRKİYE YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

MasterChef Türkiye'de Yasin'in elenmesinin ardından dengeler değişiyor. Cemre, son dönemde yaşadığı moral bozukluğu ve performans düşüklüğünün ardından yeni kararlar alıyor. Şefler ise MasterChef'te yaşanacak yenilikleri söylüyor.

Yeni haftada son kez kaptanlık oyunu oynanacak. Bundan sonraki süreçte kaptanlık oyunu ve takım oyunu oynanmayacak. Herkes bireysel olarak yarışacak.

MasterChef Türkiye son kaptanlık oyununda yarışmacılar yağlama yapacaklar. En iyi yağlamayı kim yapacak merak konusu.

MASTERCHEF TÜRKİYE 63. BÖLÜM FRAGMANI