MasterChef Türkiye'de veda gecesi! MasterChef 44. bölümde kim elenecek?

TV8'in heyecan dolu yarışması MasterChef Türkiye bu akşam veda gecesi ile ekrana gelecek. Dün akşam ikinci dokunulmazlık oyunu ile ekrana gelen MasterChef'te son eleme adayları da belli oldu.

İKİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

İlk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazanmıştı. Dün akşam yapılan ikinci dokunulmazlık oyununda Çin Mutfağı ürünlerini çıkaran takımlar yemeklerini yetiştirdi. Jürinin kararı ile dokunulmazlık oyununda kazanan takım mavi takım oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

İlk dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takımda Suna ve Mustafa eleme adayı olmuştu. İkinci dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım dün akşam bireysel dokunulmazlık oynadı. Bireysel dokunulmazlıkta kazanan kişi Batuhan oldu ve Eda'nın ismini verdi.

Takım içerisinde yapılan oylamada ise en çok oyu alarak eleme potasına giren isim Güzide oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE 44. BÖLÜM VEDA GECESİ

MasterChef Türkiye yeni bölümü ile bu akşam ekrana gelecek. Veda gecesi ile ekrana gelecek MasterChef Türkiye'de Suna, Mustafa, Eda ve Güzide elenmemek için en iyi yemeği yapmaya çalışacaklar. Bu akşam bir kişi yarışmaya veda edecek. İşte yeni bölüm fragmanı...

MASTERCHEF TÜRKİYE 44. BÖLÜM FRAGMANI