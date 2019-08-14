MasterChef Türkiye'den bir fragman daha! İşte yarışmacı adayları...

TV8'in en çok izlenen yarışmalarından biri olan MasterChef için artık çok az zaman kaldı. Yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkacak olan MasterChef'te ünlü şefler, yarışmacıların yaptığı yemekleri değerlendirecekler.

MASTERCHEF TÜRKİYE NE ZAMAN BAŞLIYOR?

18 Ağustos Pazar akşamı yeni bölümleri ile yeni sezona başlayacak olan MasterChef'in jürisinde Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna olacak.

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