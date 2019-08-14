14.08.2019 - 15:39
MasterChef Türkiye'den bir fragman daha! İşte yarışmacı adayları...
MasterChef Türkiye'nin yeni sezonu için geri sayım başladı. Birbirinden iddialı yarışmacılar ünlü şeflerin karşısına çıkacak. Yeni sezondan yeni bir fragman daha yayınlandı. MasterChef'in bu seneki yarışmacı adayları arasında kimler var?
TV8'in en çok izlenen yarışmalarından biri olan MasterChef için artık çok az zaman kaldı. Yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkacak olan MasterChef'te ünlü şefler, yarışmacıların yaptığı yemekleri değerlendirecekler.
MASTERCHEF TÜRKİYE NE ZAMAN BAŞLIYOR?
18 Ağustos Pazar akşamı yeni bölümleri ile yeni sezona başlayacak olan MasterChef'in jürisinde Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna olacak.
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