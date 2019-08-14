MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemMasterChef Türkiye'den bir fragman daha! İşte yarışmacı adayları...
14.08.2019 - 15:39

MasterChef Türkiye'den bir fragman daha! İşte yarışmacı adayları...

MasterChef Türkiye'nin yeni sezonu için geri sayım başladı. Birbirinden iddialı yarışmacılar ünlü şeflerin karşısına çıkacak. Yeni sezondan yeni bir fragman daha yayınlandı. MasterChef'in bu seneki yarışmacı adayları arasında kimler var?

MasterChef Türkiye'den bir fragman daha! İşte yarışmacı adayları...

TV8'in en çok izlenen yarışmalarından biri olan MasterChef için artık çok az zaman kaldı. Yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkacak olan MasterChef'te ünlü şefler, yarışmacıların yaptığı yemekleri değerlendirecekler.

MASTERCHEF TÜRKİYE NE ZAMAN BAŞLIYOR?

18 Ağustos Pazar akşamı yeni bölümleri ile yeni sezona başlayacak olan MasterChef'in jürisinde Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna olacak.

MASTERCHEF YENİ FRAGMAN İÇİN TIKLAYINIZ

MASTERCHEF TÜRKİYE'NİN YENİ SEZON YARIŞMACILARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

Sokak ortasında tekme tokat birbirlerine girdilerDüzce'de şehir merkezinde karşı karşıya gelen iki grup bilinmeyen bir nedenle kavga etti. Tekme tokat kavga edenleri etrafta bulunan vatandaşlar ayırdı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kız kardeşini 'Kötü yola düşmüştür' diye öldürmüş

Kız kardeşini 'Kötü yola düşmüştür' diye öldürmüş

Okullar ne zaman açılacak? İşte yaz tatilinin sona ereceği tarih...

Okullar ne zaman açılacak? İşte yaz tatilinin sona ereceği tarih...

FETÖ'den aranırken, bayram ziyaretinde yakalandı

FETÖ'den aranırken, bayram ziyaretinde yakalandı

Dönüş trafiği başladı! TEM kilit

Dönüş trafiği başladı! TEM kilit

Sıradaki Haber