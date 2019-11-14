MasterChef veda gecesi 14 Kasım 2019 | İşte MasterChef Türkiye eleme adayları...

TV8 ekranının heyecan dolu yarışması MasterChef Türkiye'de dün akşam ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. İlk dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takımdan Mustafa ve Alican eleme potasına girmişti.

MASTERCHEF TÜRKİYE İKİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye ikinci dokunulmazlık oyununda heyecan dolu dakikalar yaşandı. Mavi ve kırmızı takım arasındaki beraberliği jürinin kararı değiştirdi. İkinci dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef Türkiye'de bu akşam heyecanlı bir veda gecesi yaşanacak. Mavi takımdan Mustafa ve Alican'ın eleme adayı olduğu gecede dün akşamki oyunun ardından kırmızı takımın dokunulmazlığı kaybetmesiyle iki isim daha dahil oldu. Bireysel dokunulmazlığı alan Batuhan, Ekin'in adını verdi. Dördüncü eleme adayı ise oylama ile belli oldu. Kıvanç ve Yasin'in 4'er oy almasının ardından karara takım kaptanı olarak Kıvanç karar verdi ve Yasin'i potaya gönderdi.

Mustafa, Alican, Ekin ve Yasin bu akşam elenmemek için yarışacak.

MASTERCHEF TÜRKİYE 48. BÖLÜM FRAGMANI