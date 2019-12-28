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28.12.2019 - 21:30 |

MasterChef yarı finalde kim elendi? Masterchef'te puan durumu nedir? Dakika dakika gelişmeler...

MasterChef Türkiye'de bu akşam yarı final heyecanı yaşanıyor? Yeni bölümde yarışmacılar yine 3 yemek hazırlayacaklar ve alacakları puanlar yarışmacıların kaderini belirleyecek. 77. bölüm ekrana gelirken seyirciler de "MasterChef yarı finalde kim elendi?" sorusuna yanıt arıyor.

MasterChef yarı finalde kim elendi? Masterchef'te puan durumu nedir? Dakika dakika gelişmeler...

MasterChef Türkiye'de bu akşam bir kişi daha hayallerine veda edecek. Yarı finalde Cemre, Güzide ve Alican mücadele veriyor. Bu akşam en az puanı alan isim yarışmaya veda edecek.

İLK PARKURDA YARATICILIK KONUŞUYOR

İlk etapta yarışmacılara jüriler market malzemeleri verdi. Yarışmacılar yaratıcılıklarını konuşturup şeflere lezzetli bir yemek hazırladı.

Yapılan yemekler sonrası Mehmet Şef; Güzide'ye 3, Alican'a 6 ve Cemre'ye 7 puan verdi.

Danilo Şef; Güzide'ye 4, Alican'a 7 ve Cemre'ye 9 puan verdi.

Somer Şef ise Güzide'ye 4, Alican'a 7 ve Cemre'ye 8 puan verdi.

Şeflerin verdiği puanlar sonucu Güzide 11, Alican 20 ve Cemre 24 puan aldı.

İKİNCİ ETAP ÖNCESİ GÜZİDE AĞLADI

MasterChef'in ikinci etabına geçmeden öce şefler yarışmacıların görüşlerini aldı. Söz Gözdeye geldiğinde sosyal medyada yapılan yorumlara içerleyen Güzide gözyaşlarına boğuldu. Güzide'ye yarışmacı arkadaşları ve şefler destek verdi.

MasterChef yarı finalde kim elendi Masterchefte puan durumu nedir Dakika dakika gelişmeler...

İKİNCİ ETAPTA İLK ELEME SÜRPRİZİ

İkinci etapta yarışmacılar ilk yarışmaya katıldıkları yemeği yapacaklar. 

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef'te henüz kimin elendiği belli değil. Üç yemek sonrası puanlamalar sonucu bir kişi elenecek.

 

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