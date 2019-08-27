27.08.2019 - 10:52
MasterChef yarışmacıları kimler oldu? İşte o isimler...
Dün akşam MasterChef'te eleme heyecanı vardı. 42 yarışmacıdan 14 kişi MesterChef yarışmacısı olarak seçildi. Peki MasterChef yarışmacıları kimler oldu?
2019 MasterChef yarışmacıları belli oldu. Dün Master Chef jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu 42 yarışmacının hünerlerine yorum yapıp elemede bulundular. 3'er 3'er yarışan adaylardan 14 kişi MasterChef'e seçildi. İşte MasterChef yarışmacılar...
MASTERCHEF YARIŞMACILARI KİMLER?
Suna Aydın, Ekin Eylem Ulaş, Mustafa Aydın, Eda Karabulut Nayir, Açelya Kılıçay, Murat Tokmak, Rıfat Yurttaş, Cemre Uyanık, Onur Dursun, Güzide Mertcan, Nalan Toprak, Yasin Obuz, Batuhan Bayır, Faruk Batuhan Öner.