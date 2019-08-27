MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemMasterChef yarışmacıları kimler oldu? İşte o isimler...
27.08.2019 - 10:52

MasterChef yarışmacıları kimler oldu? İşte o isimler...

Dün akşam MasterChef'te eleme heyecanı vardı. 42 yarışmacıdan 14 kişi MesterChef yarışmacısı olarak seçildi. Peki MasterChef yarışmacıları kimler oldu?

MasterChef yarışmacıları kimler oldu? İşte o isimler...

2019 MasterChef yarışmacıları belli oldu. Dün Master Chef jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu 42 yarışmacının hünerlerine yorum yapıp elemede bulundular. 3'er 3'er yarışan adaylardan 14 kişi MasterChef'e seçildi. İşte MasterChef yarışmacılar...

MASTERCHEF YARIŞMACILARI KİMLER?

Suna Aydın, Ekin Eylem Ulaş, Mustafa Aydın, Eda Karabulut Nayir, Açelya Kılıçay, Murat Tokmak, Rıfat Yurttaş, Cemre Uyanık, Onur Dursun, Güzide Mertcan, Nalan Toprak, Yasin Obuz, Batuhan Bayır, Faruk Batuhan Öner.

Öldüresiye dövdüler! Kız çocuğuna yaptığını babası görünce...Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir kız çocuğuna sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen kişi, çevredeki vatandaşlar tarafından darbedildi. Baygın halde bulunan adam hastaneye kaldırıldı
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır? AÖL kayıt yenileme tarihleri

AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır? AÖL kayıt yenileme tarihleri

Ablasının eski sevgilisine kaçtığını öğrenince önce bıçakladı sonra...

Ablasının eski sevgilisine kaçtığını öğrenince önce bıçakladı sonra...

MasterChef yarışmacısı Suna Aydın kimdir? Kaç yaşında?

MasterChef yarışmacısı Suna Aydın kimdir? Kaç yaşında?

Janset Paçal kimdir, kaç yaşında?

Janset Paçal kimdir, kaç yaşında?

Sıradaki Haber