MasterChef yarışmacısı Ekin Eylem Ulaş kimdir? Kaç yaşında?

MasterChef yarışmacısı Ekin Eylem Ulaş kimdir? Dünkü elemelerin ardından Ekin Eylem Ulaş 14 kişilik kadroya adını yazdırdı. Şimdi, yarışmanın takipçileri başarılı ismin hakkındaki bilgileri sorguluyor.

EKİN EYLEM ULAŞ KİMDİR?

MasterChef şampiyonu olmak için mücadele edecek MasterChef yarışmacılarından biri de Ekin Eylem Ulaş. Baba tarafından Elazığlı olan ancak Bursa doğumlu 31 yaşındaki yarışmacı, yarışmaya İstanbul'dan katıldığını belirtirken, 2007 yılından bu yana aşçılık mesleği içinde yer aldığını söylüyor. Gezmeyi çok sevdiğini söyleyen Ulaş, 5 kıta, 28 ülke ve 48 şehir gezmiş ve koyu bir Fenerbahçe taraftarı. MasterChef Türkiye'ye kendini önce kendisine, sonra MasterChef şeflerine ve dünyaya ispat etmeye geldiğini söyleyen Ekin Eylem Ulaş tüm maharetlerini sergileyecek.