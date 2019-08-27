27.08.2019 - 15:06
MasterChef yarışmacısı Güzide Mertcan kaç yaşında? Nereli?
MasterChef Türkiye yeni sezonuyla izleyicisini ekrana kilitlemeyi başardı. Birbirinden hırslı yarışmacıların yer aldığı MasterChef Türkiye'de düellolar yaşanmaya başladı. İzleyiciler ise merak ettiği yarışmacıların yaşamlarını araştırıyor. Peki MasterChef yarışmacısı Güzide Mertcan kaç yaşında? Nereli?
80 kişi arasından sıyrılıp gelen ve 14 kişi arasına adını yazdıran Güzide Mertcan'ın hayatı araştırılıyor. İşte MasterChef Türkiye'de yarışan Güzide Mertcan hakkında merak edilen bilgiler...
GÜZİDE MERTCAN KİMDİR?
Evli ve 3 çocuk annesi olan Güzide Mertcan, MasterChef Türkiye'ye İstanbul'dan katılıyor. Sosyal medya hesabında da hatrı sayılır bir takipçi sayısı olan Güzide Mertcan'ın mesleği ise estetisyenlik. Mutlu bir evliliği ve aile yaşamı olduğu göze çarpan Güzide Mertcan, 'Mesleğim estetisyenlik olduğu için yemeklerimde görselliği, sağlığı ve mutluluğu ön planda tutarım. Saygı, sevgi ve mutlulukla ailenize misafir olmaya geldim' ifadelerini kullanıyor.
İngiliz turistlerin asılsız iddiaları çürütüldü!Güney Ege'de uygun fiyatlarla tatil yapan bazı İngiliz turistlerin, konaklama tesisinde kaldığı sırada ya da ayrıldıktan sonra çeşitli gerekçeler öne sürerek 'reklamasyon' davaları açıp haksız kazanç sağlaması turizmcileri harekete geçirdi. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, reklamasyon önleme departmanları kurulduğunu, asılsız iddialarla otellerin tazminat ödememesi için gerekli çalışmaların başarıyla yapıldığını söyledi.