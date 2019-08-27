MasterChef yarışmacısı Güzide Mertcan kaç yaşında? Nereli?

80 kişi arasından sıyrılıp gelen ve 14 kişi arasına adını yazdıran Güzide Mertcan'ın hayatı araştırılıyor. İşte MasterChef Türkiye'de yarışan Güzide Mertcan hakkında merak edilen bilgiler...

GÜZİDE MERTCAN KİMDİR?

Evli ve 3 çocuk annesi olan Güzide Mertcan, MasterChef Türkiye'ye İstanbul'dan katılıyor. Sosyal medya hesabında da hatrı sayılır bir takipçi sayısı olan Güzide Mertcan'ın mesleği ise estetisyenlik. Mutlu bir evliliği ve aile yaşamı olduğu göze çarpan Güzide Mertcan, 'Mesleğim estetisyenlik olduğu için yemeklerimde görselliği, sağlığı ve mutluluğu ön planda tutarım. Saygı, sevgi ve mutlulukla ailenize misafir olmaya geldim' ifadelerini kullanıyor.