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27.08.2019 - 11:02

MasterChef yarışmacısı Suna Aydın kimdir? Kaç yaşında?

MasterChef yarışmacıları belli oldu. 14 isimden birisi de Suna Aydın. Peki, daha önce de aşçılık yapan Suna Aydın kimdir?

MasterChef yarışmacısı Suna Aydın kimdir? Kaç yaşında?

Dün akşam MasterChef'te eleme heyecanı yaşandı. 42 yarışmacıdan 14 kişi MasterChef'e seçildi. Şimdi yarışmayı takip edenler "MasterChef yarışmacısı Suna Aydın kimdir? Kaç yaşında?" sorularına cevap arıyor.

SUNA AYDIN KİMDİR?

Aşçı olan Suna Aydın MasterChef Türkiye'ye İstanbul'dan katılıyor. Aşçı olduğunu belirten Suna Aydın 33 yaşında. Hem yarışmacıların hem de izleyicilerin benden öğreneceği çok şey var diyen Suna Aydın tüm hünerlerini sergilemeye çalışacak.

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