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17.09.2019 - 22:35 |

MasterChef Yasin kimdir, nereli? Yasin Obuz instagram adresi ne?

MasterChef Türkiye'nin sevilen yarışmacılarından Yasin Obuz, bu hafta eleme potasına girdi. Günün hakkında en çok arama yapılan isimlerinden biri olan Yasin Obuz ile ilgili merak edilen soruları bir araya getirdik. Peki MasterChef Yasin kimdir, nereli?

MasterChef Yasin kimdir, nereli? Yasin Obuz instagram adresi ne?

TV8 kanalının büyük beğeniyle izlenilen MasterChef Türkiye yarışmacıları, izleyicilerde merak uyandırıyor. 80 kişi arasından sıyrılıp gelen ve 14 kişi arasına adını yazdıran Yasin Obuz'un kaç yaşında olduğu, nereli olduğu ve mesleği araştırılıyor. İşte MasterChef Türkiye yarışmacısı Yasin Obuz hakkında merak edilen bilgiler...

YASİN OBUZ KİMDİR?

MasterChef Türkiye'nin iddialı yarışmacılarından Yasin Obuz son derece hiperaktif bir yapıya sahip. Ticaretle uğraşan Yasin Obuz, 32 yaşında ve yarışmaya da İstanbul'dan katılıyor. Hacettepe Üniversitesi Spor Bölümü mezunu olduğu belirtilen Yasin Obuz aslen Diyarbakırlı. 'Şampiyon belli 2. kim olacak acaba?' diyen Yasin Obuz, 'Yemek bizim işimiz' ifadelerini kullandı.

MASTERCHEF YASİN INSTAGRAM HESABI

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