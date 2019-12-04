04.12.2019 - 14:45 |
MasterChef Yasin nereli? MasterChef Yasin kimdir?
MasterChef Yasin kimdir? MasterChef Türkiye'nin dikkat çeken yarışmacılarından birisi olan Yasin Obuz, konuşması ve hareketleri ile izleyenlerin sempatisini kazandı. Yemekleri ile de sık sık şeflerin favorisi olan MasterChef Yasin nereli?
MasterChef Türkiye'nin en dikkat çeken isimlerinden birisi olan Yasin Obuz kimdir? Yasin Obuz nereli? İşte MasterChef Yasin ile ligili merak edilenler...
MASTERCHEF YASİN KİMDİR?
Aslen Diyarbakırlı olan Yasin Obuz, 1989 yılında dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi spor bölümünden mezun olan ve işletmecilik yapan Yasin Obuz’un ailesi Antalya'da yaşıyor. Yasin Obuz, Yemekteyiz yarışmasıyla tanındı ve birkaç kez katıldığı yarışmada rakiplerini epey zorladı.
Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.