MasterChef Yasin nereli? MasterChef Yasin kimdir?

MasterChef Türkiye'nin en dikkat çeken isimlerinden birisi olan Yasin Obuz kimdir? Yasin Obuz nereli? İşte MasterChef Yasin ile ligili merak edilenler...

MASTERCHEF YASİN KİMDİR?

Aslen Diyarbakırlı olan Yasin Obuz, 1989 yılında dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi spor bölümünden mezun olan ve işletmecilik yapan Yasin Obuz’un ailesi Antalya'da yaşıyor. Yasin Obuz, Yemekteyiz yarışmasıyla tanındı ve birkaç kez katıldığı yarışmada rakiplerini epey zorladı.