MasterChef Yasin nereli? Yasin Obuz kimdir?

TV8 ekranında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin en ilginç isimlerinden Yasin Obuz kimdir? Yarışmadaki konuşmaları ve tavırlarıyla dikkatleri üzerine çeken Yasin Obuz ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor.

YASİN OBUZ KİMDİR?

Aslen Diyarbakırlı olan Yasin Obuz, 1989 yılında dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi spor bölümünden mezun olan ve işletmecilik yapan Yasin Obuz’un ailesi Antalya'da yaşıyor. Yasin Obuz, Yemekteyiz yarışmasıyla tanındı ve birkaç kez katıldığı yarışmada rakiplerini epey zorladı.