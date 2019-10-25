25.10.2019 - 11:43 |
MasterChef Yasin nereli? Yasin Obuz kimdir?
MasterChef Türkiye'nin en çok konuşulan yarışmacılarından olan Yasin Obuz kimdir? MasterChef Yasin ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. Peki, Yasin Obuz kaç yaşında, nereli? İşte Yasin Obuz'un biyografisi...
TV8 ekranında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin en ilginç isimlerinden Yasin Obuz kimdir? Yarışmadaki konuşmaları ve tavırlarıyla dikkatleri üzerine çeken Yasin Obuz ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor.
YASİN OBUZ KİMDİR?
Aslen Diyarbakırlı olan Yasin Obuz, 1989 yılında dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi spor bölümünden mezun olan ve işletmecilik yapan Yasin Obuz’un ailesi Antalya'da yaşıyor. Yasin Obuz, Yemekteyiz yarışmasıyla tanındı ve birkaç kez katıldığı yarışmada rakiplerini epey zorladı.
Satılığa çıkarılan " Paşabahçe" vapuru havadan görüntülendiYıllarca Şehir hatlarında vatandaşlara hizmet veren ve ardından Beykoz'a demirleyen bir dönem de batırılması gündeme gelen "Paşabahçe" vapuru satışa çıkarıldı. 4 Kasım günü İstanbul Liman Başkanlığı'nda ihale yoluyla satılacak vapur havadan görüntülendi.Uzun süre Beykozlulara hizmet veren ve satışı gündemde olan Paşabahçe vapuru, İhlas Haber Ajansı tarafından havadan görüntülendi. Beykoz Belediye Meydanı önündeki iskeleye demirli halde bulunan vapurun 4 Kasım Pazartesi günü İstanbul Liman Başkanlığı’nda ihale yoluyla satılması bekleniyor.