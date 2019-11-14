14.11.2019 - 14:09 |
MasterChef Yasin Obuz kimdir? MasterChef Yasin pilavcı mı?
MasterChef Türkiye'nin olaylı yarışmacısı Yasin Obuz kimdir? MasterChef Yasin pilavcı mı? Daha önce de Yemekteyiz'de yarışan MasterChef Yasin yarışmada ne kadar kalacak merak konusu.
MasterChef Türkiye tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmanın en heyecanlı yarışmacılarından biri olan Yasin Obuz ise merak konusu olmaya devam ediyor. Yasin Obuz kimdir? MasterChef Yasin kaç yaşında?
MASTERCHEF YASİN KİMDİR?
Aslen Diyarbakırlı olan Yasin Obuz, 1989 yılında dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi spor bölümünden mezun olan ve işletmecilik yapan Yasin Obuz’un ailesi Antalya'da yaşıyor. Yasin Obuz, Yemekteyiz yarışmasıyla tanındı ve birkaç kez katıldığı yarışmada rakiplerini epey zorladı.
Yasin Obuz'un pilavcı dükkanı bulunmaktadır.
Dipsiz Göl’de altın küpü aranmış!GÜMÜŞHANE'de merkeze bağlı Dumanlı köyü sınırları içerisinde yer alan Taşköprü Yaylası'nda kaynağı ve akarı olmayan, doğal güzelliğiyle görenleri etkileyen Dipsiz Göl'de, yasal izinle yapılan kazının sırrı ortaya çıktı. 5 gün süren ve herhangi bir bulguya ulaşılamayan kazıda, bölgede bir dönem kalan Roma İmparatorluğu'nun Anadolu'daki 4 büyük lejyonu arasında gösterilen 15?inci Apollinaris lejyonunun var olduğuna inanılan hazinesinin arandığı öğrenildi. Bu arada kazı sonucu 12 bin yıllık Dipsiz Göl'ün yok edilmesi bazı akademisyen ve tarihçilerin tepkilerine neden oldu.