MasterChef Yasin Obuz kimdir? MasterChef Yasin pilavcı mı?

MasterChef Türkiye tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmanın en heyecanlı yarışmacılarından biri olan Yasin Obuz ise merak konusu olmaya devam ediyor. Yasin Obuz kimdir? MasterChef Yasin kaç yaşında?

MASTERCHEF YASİN KİMDİR?

Aslen Diyarbakırlı olan Yasin Obuz, 1989 yılında dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi spor bölümünden mezun olan ve işletmecilik yapan Yasin Obuz’un ailesi Antalya'da yaşıyor. Yasin Obuz, Yemekteyiz yarışmasıyla tanındı ve birkaç kez katıldığı yarışmada rakiplerini epey zorladı.

Yasin Obuz'un pilavcı dükkanı bulunmaktadır.