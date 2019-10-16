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16.10.2019 - 13:05 |

MasterChef Yekaterina kimdir? Yekaterina Sungur kaç yaşında?

MasterChef Türkiye'ye son katılan isimlerden olan Yekaterina Sungur kimdir? Bu hafta eleme potasında yer alan Yekaterina yarışmaya veda edecek mi merak konusu. İşte MasterChef Yekaterina ile ilgili merak edilenler...

MasterChef Yekaterina kimdir? Yekaterina Sungur kaç yaşında?

12.12.1990 tarihinde Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat'da doğdu. Babası Türkmenistan yüzme şampiyonu, milli yüzücü ve yüzme antrenörü, annesi muhasebeci.

İlk ve orta öğrenimimi Aşkabat’ da tamamladı. Meslek Lisesi (İşletme Bölümü)’nden mezun olduğu yıl olan 1998’de o dönemde Aşkabat’ da bir inşaat şirketinde Şantiye Şefi olarak çalışmakta olan eşiyle tanıştı ve 29.04.2010 tarihinde İstanbul-Türkiye’de evlendiler...

Evlendikten sonra Türkiye’de “Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler” bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Rusça, Türkçe ve İngilizce dillerini ileri düzeyde biliyor.

Timur ve Alparslan isimlerinde biri 6 diğeri 2 yaşında olmak üzere iki çocuğu var.

Yekaterina yemeğe olan düşkünlüğü ile ilgili kendini şöyle tanımlıyor:

Yemeğe ve aşçılığa ilgim evlendikten sonra başladı. Evlenene kadar yemek yapmışlığım dahi yoktu. Bu konuda herhangi bir profesyonel eğitimim olmamakla birlikte, yemek yapmayı çok sevdiğim için kendi kendimi geliştirdim. Aşçılık ve yemek tarifleri konusunda araştırma yapmayı ve yeni şeyler öğrenmeyi çok seviyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Barış Pınarı Harekatı'nın sona ermesi için tek şartımız var!'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Şu ana kadar bin 200 kilometrekare alanın terörden temizlendiğini belirten Erdoğan, batı dünyasına seslenerek, "Teröristler bölgeden çıksın, harekat biter" dedi. ABD ziyaretinin Türkiye'ye gelecek heyete göre şekilleneceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ziyareti için ise, "Şu an itibarıyla Rusya seyahatimizle ilgili herhangi bir olumsuz durum yok. Büyük ihtimalle o gerçekleşecek" diye konuştu.
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