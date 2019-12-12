MasterChef yeni bölümde zorlu sınav! MasterChef Türkiye 66. bölüm fragmanı

TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye hız kesmeden devam ediyor. Dün akşam ikinci dokunulmazlık oyunun oynandığı MasterChef'te yarışmacılar sarma yaptılar. İşte son bölümde galip gelen takım ve ikinci eleme adayı.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE DOKUNULMAZLIK HANGİ TAKIMIN OLDU?

65. Bölümde ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Tavuk sarma, kuzu kol sarma ve dana sarmanın yapıldığı MasterChef Türkiye'de 2-1 mavi takım dokunulmazlığı kazandı. Kırmızı takımın yarışmacıları eleme adayının belirlenmesi için yarışa çıktı.

MASTERCHEF İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

İlk eleme adayı mavi takımdan Rıfat olmuştu. Dün akşamki oyunun sonunda ise Ekin potadan kurtulan ilk isim olurken Batuhan ve Cemre arasında yapılan seçimde ise Batuhan eleme potasına yazıldı. Rıfat ve Batuhan eleme potasındaki isimler. Üçüncü isim ise bu akşam belli olacak.

MASTERCHEF TÜRKİYE YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

MasterChef yeni bölümde Mehmet Şef yarışmacıları sınava tabii tutuyor. Mehmet Şefin sorduğu soruları hangi yarışmacı bilecek merak konusu. Bu akşamki bölümde Masterchef yarışmacıları ve şefler Konya'ya misafir oluyor. Üçüncü dokunulmazlık oyununda sürpriz isimlere yemek yapılacak.

MASTERCHEF TÜRKİYE 66. BÖLÜM FRAGMANI