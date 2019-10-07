Masterchef yeni yarışmacı Yekaterina Sungur kimdir? Kaç yaşında?

MarterChef'in bu akşam yeni bölümü yayınlanacak. Yarışmanın yeni bölümünde Yekaterina Sungur programa dahil olacak. Peki, Yekaterina Sungur kimdir?

YEKATERİNA SUNGUR KİMDİR?

Masterchef yeni yarışmacısı Yekaterina Sungur, 10 yıldır Türkiye'de yaşayan Yekaterina Sungur, Rusya'lı.Masterchef yeni yarışmacısı Yekaterina Sungur, 28 yaşında. Yarışmaya İstanbul'dan katılan Sunfur evli ve ev hanımı. Türkiye yemeği kovalama ve Rusya'ya özgü kara buğday pilavı ile yarışmaya katıldı. İlk elemeleri geçen Yekaterina Sungur, 3'lü elemelerde Rıfat'a karşı elendi.