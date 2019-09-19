MasterChef yeni yarışmacısı Alican Sabunsoy kimdir?

MasterChef'in 17. bölümünde yarışmaya bir isim dahil oluyor. Daha önce elemelerden geçemeyen ama jüriye etkilemeyi başaran Alican Sabunsoy, bu hafta elenen Orhan'ın yerine geliyor. Yarışmacı hakkında detaylı bilgiye sahip olmayanlar ise "Alican Sabunsoy kimdir?" kimdir sorusuna cevap arıyor.

ALİCAN SABUNSOY KİMDİR?

Alican Sabunoy 28 yaşında ve Adanalı... Aşçılık mesleğini icra eden Aliacan daha önce suşi restoranında çalışıyordu. Aşçılık için üniversiteyi bırakan Alican 8 yıldır bu mesleği yapıyor. Yarışmacı daha önce Ekin'e elenmişti.