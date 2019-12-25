MasterChef'te 2. eleme adayı kim oldu? MasterChef son bölümde elemeye...

MasterChef Türkiye'de haftanın 2. eleme adayı bu akşam belli oldu. Heyecan fırtınasına sahne olan bölüm sonrası vatandaşlar 2. eleme adayının kim olduğunu araştırıyor. İşte 24 Aralık Salı günü MasterChef'te yaşananlar...



MASTERCHEF'TE 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?



Yarışmanın 24 Aralık Salı günü yayınlanan bölümünde ikinci eleme adayını belirlemek üzere 3 oyun oynandı. Şefler her oyun için 10 üzerinden puanlamalarda bulundu. Alican, Cemre ve Güzide arasında oynanan 3 oyun toplamında en az puanı alan yarışmacı eleme potasına gidecek. Yarışmacılar ilk oyunda Hünkar Beğendi yemeğini yaptılar. İlk oyun sonunda Cemre 16, Alican 20, Güzide 19 puan aldı. İkinci oyunda yarışmacılardan Sarımsak ile birlikte bir yemek yapmalarını istediler. İkinci oyunda toplamda Cemre 37, Alican 38, Güzide 36 puana ulaştı. Gecenin sonunda eleme adayı ise Alican oldu.



DÜNKÜ BÖLÜMDE KİM ELEME ADAYI OLMUŞTU?



Şeflerin verdiği puanların ardından Güzide 66 puan, Alican 50 puan, Cemre 60 puan ve Ekin 49 puana ulaştı. Böylece MasterChef final haftasının ilk eleme adayı EKİN oldu.