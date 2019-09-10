MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? MasterChef Türkiye'de dokunulmazlığı kazanan...
TV8'in fenomen yemek yarışmasıMasterChef Türkiye, bu akşam 10. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Her bölümü ayrı bir heyecan fırtınasına sahne olan MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık yarışması oynandı ve ilk eleme adayları belli oldu. Peki MasterChef Türkiye 10. yeni bölümde neler oldu?
MASTERCHEF'TE HAFTANIN TAKIMLARI
Mavi Takım: Rıfat - Faruk Batuhan - Açelya - Suna - Murat - Cemre - Güzide
Kırmızı Takım: Orhan - Yasin - Batuhan - Eda - Ekin - Nalan - Mustafa
DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef Türkiye 10. yeni bölümde İstanbul Boğazı'nda teknede yapılan ve Acun Medya çalışanlarının değerlendirme yaptığı dokunulmazlık oyununu Mavi takım kazandı.
ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Dokunulmazlık oyunu sonrası Kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Bireysel dokunulmazlık oyununda şeflerin oyları ile dokunulmazlığı kazanan Mustafa, eleme adayı olarak Nalan'ı seçti ve ilk eleme adayı Nalan oldu.
Nalan'ın ardından 2. eleme adayını belirlemek için Mavi takım arasında oylama yapıldı ve Eda ile Orhan aynı sayıda oy aldı. Son kararı takım kaptanı olduğu için Orhan verdi ve haftanın ikinci eleme adayı Eda oldu...
MASTERCHEF TÜRKİYE 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Sevilen yarışma MasterChef Türkiye 11. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...