MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? MasterChef Türkiye'de dokunulmazlığı kazanan...

MASTERCHEF'TE HAFTANIN TAKIMLARI



Mavi Takım: Rıfat - Faruk Batuhan - Açelya - Suna - Murat - Cemre - Güzide



Kırmızı Takım: Orhan - Yasin - Batuhan - Eda - Ekin - Nalan - Mustafa



DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?



MasterChef Türkiye 10. yeni bölümde İstanbul Boğazı'nda teknede yapılan ve Acun Medya çalışanlarının değerlendirme yaptığı dokunulmazlık oyununu Mavi takım kazandı.



ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?



Dokunulmazlık oyunu sonrası Kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Bireysel dokunulmazlık oyununda şeflerin oyları ile dokunulmazlığı kazanan Mustafa, eleme adayı olarak Nalan'ı seçti ve ilk eleme adayı Nalan oldu.



Nalan'ın ardından 2. eleme adayını belirlemek için Mavi takım arasında oylama yapıldı ve Eda ile Orhan aynı sayıda oy aldı. Son kararı takım kaptanı olduğu için Orhan verdi ve haftanın ikinci eleme adayı Eda oldu...



MASTERCHEF TÜRKİYE 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?



Sevilen yarışma MasterChef Türkiye 11. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...





