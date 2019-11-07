MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? MasterChef'te eleme...

MasterChef Türkiye heyecanı bu akşam 43. yeni bölümle devam etti. Sevilen yemek yarışmasında bu akşam haftanın ikinci dokunulmazlık oyunun oynandı ve eleme adayları belli oluyor. Peki MasterChef Türkiye son bölümde dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayları...



TAKIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?



MasterChef Türkiye'nin 43. bölümündeki dokunulmazlık oyununda Mavi ve Kırmızı takım arasında büyük bir heyecan yaşandı ve dokunulmazlığı kazanan takım Mavi Takım oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef'te bu akşam dokunulmazlığı kazanan isim Batuhan oldu ve eleme adayı olarak Eda'yı seçti. Kırmızı takımda yapılan oylamada Rıfat ve Güzide 4’er oy aldı ve takım kaptanı olan Eda eleme potası için Güzide'yi seçti. Böylelikle haftanın eleme adayları Mustafa, Suna, Eda ve Güzide oldu.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Sevilen yarışma MasterChef Türkiye'de elenen isim 44. yeni bölümde belli olacak...