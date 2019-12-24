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24.12.2019 - 00:50 |

MasterChef'te ilk eleme adayı kim oldu? 23 Aralık MasterChef son bölümde puan durumu...

MasterChef Türkiye'de haftanın ilk eleme adayı bu akşam belli oldu. Heyecan fırtınasına sahne olan bölüm sonrası vatandaşlar ilk eleme adayının kim olduğunu araştırıyor. İşte 23 Aralık Pazartesi günü MasterChef'te yaşananlar...

MasterChef'te ilk eleme adayı kim oldu? 23 Aralık MasterChef son bölümde puan durumu...

TV8'in heyecanla takip edilen yarışması MasterChef Türkiye bu akşam yine oldukça heyecanlı bir bölümle ekrana geldi. Oldukça heyecanlı geçen bölüm sonrası ilk eleme adayı belli oldu. Peki, sevilen yarışmada ilk eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF PUAN DURUMU (GÜZİDE - ALİCAN - CEMRE - EKİN)

1. oyun:

Mehmet Şef: Güzide 7, Alican 4, Cemre 6, Ekin 4
Danilo Şef: Güzide 7, Alican 6, Cemre 6, Ekin 6
Somer Şef: Güzide 7, Alican 5, Cemre 6, Ekin 5

2. oyun:

Somer Şef: Güzide 8, Alican 7, Cemre 7, Ekin 6

Danilo Şef: Güzde 8, Alican 7, Cemre 7, Ekin 6

Mehmet Şef: Güzide 8, Alican 5, Cemre 7, Ekin 4

3. oyun:

Mehmet Şef: Güzide 7, Alican 5, Cemre 7, Ekin 5

Danilo Şef: Güzide 7, Alican 6, Cemre 6, Ekin 6

Somer Şef: Güzide 7, Alican 5, Cemre 8, Ekin 7

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU? 23 ARALIK

Şeflerin verdiği puanların ardından Güzide 66 puan, Alican 50 puan, Cemre 60 puan ve Ekin 49 puana ulaştı. Böylece MasterChef final haftasının ilk eleme adayı EKİN oldu.

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