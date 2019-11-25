25.11.2019 - 09:36 |
MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazanacak? Güzide ve Yasin arasında ipler geriliyor
MasterChef 53. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. TV8 ekranında izleyici ile buluşan MasterChef'te bu akşam ekrana gelecek olan haftanın ilk yeni bölümünde yarışmacılar Mavi takım kaptanlığı için yarışacak. Geçtiğimiz hafta Suna'nın elenmesi ile büyük bir sürpriz yaşanan MasterChef'te Mehmet Şef'in Güzide hakkındaki eleştirilere dahil olan Yasin'e Güzide sert çıkıyor. Peki MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazanacak?
MasterChef'te yarışmacılar bu akşam Kaptanlık oyununda kıyasıya mücadele edecek. Ekrana gelecek olan 53. yeni bölümde Şef'ler geçtiğimiz haftanın değerlendirmesini yaparken yarışmacılara da söz hakkı tanıyacak. Mehmet Şef'in Güzide'ye kaçak dövüşüyorsun diye bir eleştiride bulunmasına Yasin dahil olunca Güzide'den sert bir tepki gelir. Kaptanlık oyununda Mavi takımın kaptanı olup takımına ilk yarışmacıyı seçebilme ve Kırmızı takımın kaptanlığı belirleme şansı verilecek.
Kaptanlık oyununda şefler yarışmacılardan Profiterol yapmalarını isteyecek. Kıyasıya mücadelenin yaşanacağı MasterChef'te bu haftanın kaptanı kim olacak
MASTERCHEF 53. YENİ BÖLÜM FRAGMANI