MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazanacak? Güzide ve Yasin arasında ipler geriliyor

MasterChef'te yarışmacılar bu akşam Kaptanlık oyununda kıyasıya mücadele edecek. Ekrana gelecek olan 53. yeni bölümde Şef'ler geçtiğimiz haftanın değerlendirmesini yaparken yarışmacılara da söz hakkı tanıyacak. Mehmet Şef'in Güzide'ye kaçak dövüşüyorsun diye bir eleştiride bulunmasına Yasin dahil olunca Güzide'den sert bir tepki gelir. Kaptanlık oyununda Mavi takımın kaptanı olup takımına ilk yarışmacıyı seçebilme ve Kırmızı takımın kaptanlığı belirleme şansı verilecek.

Kaptanlık oyununda şefler yarışmacılardan Profiterol yapmalarını isteyecek. Kıyasıya mücadelenin yaşanacağı MasterChef'te bu haftanın kaptanı kim olacak

MASTERCHEF 53. YENİ BÖLÜM FRAGMANI