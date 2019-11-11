MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazanacak? Mustafa ve Kıvanç arasında gerilim tırmanıyor

MasterChef 45. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bu akşam ekrana gelecek olan haftanın ilk bölümünde yarışmacılar kaptanlık için mücadele edecek. Mustafa'nın iki hafta önce Eda ve Murat'ı göndereceğini söylemesi ve söylediklerinin bir bir çıkmasının ardından iki hafta söylediği sözleri hatırlatan Somer Sivrioğlu'nun ardından açıklamalarda bulunan Mustafa ben istedikten sonra istediklerini başarabilen bir insanım. Önce Murat'ı sonra Eda'yı şimdide Kıvanç'ı göndereceğim diyen Mustafa'nın açıklamaları Kıvanç tarafından tebessüm ile karşılanıyor. Geçtiğimiz hafta Kıvanç'ın oyu ile potaya giren Mustafa'ya hala akıllanmadın çıkışında bulunan Kıvanç aynı zamanda Suna ile de tarışmaya devam ediyor.

MasterChef'te bu haftanın kaptanlık oyununda yarışmacılar simit yapacak. En iyi simidi yapan MasterChef'te bu haftanın mavi takım kaptanı olmaya hak kazanacak.

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