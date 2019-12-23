MasterChef'te kartlar yeniden dağıtılıyor! Güzide, Ekin, Cemre ve Alican büyük finalde yarışıyor
MasterChef 73. bölüm ile bu akşam TV8 ekranında yayınlanacak. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen eleme gecesinde yarışmaya Batuhan Bayır veda etmişti. Bu hafta finale kalan dört isim zorlu bir viraja giriyor. Bu akşam ekrana gelecek olan MasterChef'te 3 farklı yemek yapacak olan yarışmanın finalistleri arasından gün sonunda en fazla puanı kim alacak? İşte MasterChef yeni bölüm hakkında merak edilenler...
MasterChef 73. yeni bölüm ile bu akşam ekrana geliyor. Son dört yarışmacının kaldığı MasterCef'te finale kalan dört isim Güzide, Ekin, Cemre ve Alican arasından bir kişi 2019 MasterChef'in birincisi olacak ve aynı zamanda büyük ödülünde kazananı olacak.
MasterChef 73. bölümde 3 farklı yemek için yarışacak olan finalistler arasından en güzel yemekleri kim yapacak. Şefler bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümde yapılan yemeklere puan verecek ve gün sonunda en çok puanı alan isim kim olacak?
MASTERCHEF 73. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
MASTERCHEF'TE GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?
MasterChef'te geçtiğimiz hafta Ekin, Alican ve Batuhan'ın eleme potasında olduğu yarışmada eleme yemeği Somer Şef'ten gelmişti. Somer Şef eleme gecesinde yarışmacılardan Siirt'e özgü bir lezzet olan Perde Pilavı yapmalarını istemiş. En güzel Perde Pilavını yapan isim Ekin olmuştu. Batuhan ve Alican arasında şefler Perde Pilavını daha güzel yapan ismin Alican olduğuna karar vermiş ve Batuhan yarışmaya veda eden isim olmuştu.